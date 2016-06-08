Вкладникам банку "Хрещатик" виплатять понад 2 мільярди гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в ході ліквідації банку "Хрещатик" виплатить вкладникам фінустанови більше 2 мільярдів гривень, йдеться у повідомленні на сайті фонду.

"Загальна сума гарантованого відшкодування вкладникам банку "Хрещатик" становить 2,79 мільярда гривень. При цьому, більше 0,75 мільярда гривень вже було виплачено ще під час дії тимчасової адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Фонд нагадує, що виплати за загальним реєстрів вкладників ліквідованого банку "Хрещатик" почнуться 9 червня. І просить вкладників банку "Хрещатик" не створювати зайвого ажіотажу в перші дні виплат у відділеннях банків-агентів.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 6 червня на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Хрещатик" розпочав ліквідацію фінансової установи.

Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в банк "Хрещатик" 5 квітня на підставі рішення Національного банку про визнання даної фінансової установи неплатоспроможним. Фонд попередньо оцінював обсяг виплат гарантованих відшкодувань вкладникам банку "Хрещатик" в 2,8 мільярда гривень.

Банк "Хрещатик" працює на ринку України з 1993 року і входив у двадцятку найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку, ключовими власниками фінустанови є громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко із часткою 24%.