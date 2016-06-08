Гривня продовжує зростати – вже 24,96 за долар

У середу, 8 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 24,93/24,96 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 28,3400/28,3800 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3850/0,3860 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 24,9430 грн/дол., на цю годину було укладено 53 угоди на суму 22,32 млн дол.