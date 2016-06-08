Кабмін відклав розгляд Бюджетної резолюції-2017

Кабінет міністрів України відклав обговорення і затвердження Бюджетної резолюції на 2017 року, оскільки документ потребує додаткового опрацювання з народними депутатами, а також членами урядового комітету.

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Відповідне рішення було ухвалене у середу в ході засідання уряду за пропозицією міністра фінансів України Олександра Данилюка.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підтримав пропозицію Данилюка. «Є деякі питання. Було б добре, коли ви будете розглядати (резолюцію - УНІАН) на комітеті (урядовому комітеті - УНІАН), щоб разом з депутатами вийти на спільну позицію», - сказав Гройсман.

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Він також звернув увагу, що засідання урядового комітету відбудеться, орієнтовно, у четвер, 9 червня, о 9.30.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр фінансів Данилюк анонсував представлення Бюджетної резолюції на 2017 рік, заплановане на 8 червня. Крім того, пункт про Бюджетну резолюцію був внесений на порядок денний роботи уряду на 8 червня.

Бюджетна резолюція є документом, що містить основні розрахункові макропоказники розвитку економіки країни на бюджетний рік, а також основні напрями витрачання коштів, що закладаються у проект бюджету на певний бюджетний рік.