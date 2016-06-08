У Росії впевнені, що рубль більше не залежить від нафти

Курс рубля більше не знаходиться в прямій залежності від ціни на нафту, на нього впливають інші фактори, повідомляє Lenta.ru з посиланням на заяву міністра фінансів Антона Сілуанова.

"Ви бачите, зараз немає такої жорсткої прямої залежності нафти і курсу", - заявив він.

Силуанов додав, що на рубль зараз "багато що впливає". "Впливають, в тому числі, і рішення Федерального резерву, який, як очікується, підвищить ставки", - сказав він.

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Ціна на нафту марки Brent протягом останнього місяця зросла майже на 8 доларів за барель, або більш ніж на 17 відсотків. Рубль зміцнився до долара на 2,6 відсотка.

Аналітики Промсвязьбанка 7 червня передбачили, що на тлі зростання нафтових котирувань курс долара може закріпитися нижче рівня 65 рублів. Представники кредитної організації вважають, що ціни на нафту зараз підтримує очікування того, що ФРС не підніме базову ставку.

30 травня голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна повідомила, що перехід до плаваючого курсу рубля допоміг стабілізувати російську економіку.