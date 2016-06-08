Фонд гарантування оцінив "Дельта Банк" у 29 мільярдів гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб сформував ліквідаційну масу «Дельта Банку» оціночною вартістю станом на 1 січня 2016 року більш як 29,04 млрд грн.

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При цьому, згідно з повідомленням на сайті Фонду гарантування вкладів, балансова вартість ліквідаційної маси, без урахування резервів й переоцінки, становить 85,55 млрд грн.

Фонд зазначає, що звіти про ринкову оцінку майна було складено 13 сертифікованими компаніями, суб'єктами оціночної діяльності. Зокрема, кредити, надані фізичним особам, було оцінено в 11,3 млрд грн за їх балансової вартості 29,54 млрд грн, кредити, надані юрособам, було оцінено в 9,94 млрд грн за балансової вартості понад 37,83 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб під час роботи тимчасової адміністрації та ліквідації неплатоспроможного «Дельта Банку» визнав нікчемними 175 угод, укладених банками на 22,292 млрд грн.

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Фонд гарантування 8 жовтня 2015 року приступив до ліквідації найбільшої за всю історію банківської системи України фінустанови, що потрапила в управління фонду, – «Дельта Банку». З 2 березня минулого року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Президент України Петро Порошенко 9 жовтня 2015 року звернувся до тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна з проханням взяти під особистий контроль розслідування кримінальних справ, пов'язаних з неплатоспроможністю і ліквідацією «Дельта Банку», відповідаючи на електронну петицію від 1 вересня, яку підписали понад 28 тисяч громадян.

«Дельта Банк» працював на ринку України з 2006 року і входив до групи найбільших банків. Основним акціонером банку був бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою 29,39%.

Нікчемна угода, яка не відповідає обов'язковим вимогам закону, є недійсною з моменту укладення, незалежно від визнання її такою судом.