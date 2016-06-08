Кабмін ввів обов'язкову фото- і відеофіксацію митних процедур на кордоні

Кабінет міністрів України ввів обов'язкову процедуру фото- і відеофіксації проходження митних формальностей на державному кордоні України.

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Відповідне рішення підготувало Міністерство фінансів України за розпорядженням прем'єр-міністра Володимир Гройсмана.

Представляючи це рішення, Гройсман наголосив, що основна мета нововведення – виключити випадки, коли митник оглядає вантаж одноосібно і одноосібно приймає рішення про контрабандні ризики проходження вантажу через кордон.

«Ось уже зараз, за оперативною статистикою, мені доповідають, що сотні фур стоять на кордоні, думають, що ми передумаємо боротися з контрабандою. Так от, ми не змінимо своєї думки. Годі стояти на кордоні, ввозіть «по-білому» свої товари. Ми проводитимемо реформи митниці, встановлюватимемо сканери, будемо вводити «єдине вікно», будемо робити все, щоб система запрацювала по-новому», – сказав Гройсман.

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Пізніше міністр фінансів України Олександр Данилюк пояснив, що фото- й відеозйомка огляду вантажу міститимуть коментарі дій митників, а також охоплюватимуть усю процедуру огляду вантажів: від початку процедури до її завершення, а саме – заповнення декларацій. Крім того, фото- та відеоматеріали будуть зберігатися і за необхідності аналізуватися.

«Рішення набуває чинності з 1 липня, і це буде додатковий елемент контролю», – сказав Данилюк.

Також Кабмін ухвалив рішення про формування міжвідомчих мобільних груп з протидії контрабанді та порушенням законодавства.