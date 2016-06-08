НБУ минулого року виконав 166 перевірок банків

Як повідомляється в річному звіті регулятора, оприлюдненому на його сайті, у тому числі НБУ провів 59 планових перевірок та 59 позапланових, а також 21 перевірку в рамках діагностичного обстеження банків і 57 перевірок стану об'єктів застави (нерухомості) за виданими кредитами банкам.

У звіті наголошується, що за результатами проведених перевірок регулятор дав банкам рекомендації по доформування резервів за активними операціями - на 37,3 мільярда гривень, за збільшенням капіталу - на 12,7 мільярда гривень, про заміну забезпечення за кредитами НБУ - на 64,9 мільйона гривень.

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Крім того, регулятор застосовував до банків заходи впливу, в тому числі прийняв 262 рішення про штрафи у відношенні 50 банків, 82 письмових попередження - до 49 банкам, 9 постанов про штрафи до посадових осіб банків 4, 7 письмових угод з банками та 4 рішення 4 банкам про обмеження або призупинення окремих операцій.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України, з урахуванням неплатоспроможних банків, 2015 року отримала 77,935 мільярда гривень збитку, у тому числі платоспроможні банки отримали 71,891 мільярда гривень збитку, неплатоспроможні – 6,044 мільярда гривень збитку.

Станом на початок року в Україні налічувалося 117 працюючих банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності.