"Митна" сотня від Гройсмана: для боротьби з контрабандою створять мобільні групи

Кабінет міністрів України в рамках удосконалення роботи Митної служби затвердив раніше озвучене рішення про створення кількох спеціальних міжвідомчих мобільних груп, завданням яких буде боротьба з контрабандою на державному кордоні.

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Відповідне рішення було розроблено Міністерством фінансів України на доручення прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Представляючи це рішення, Гройсман сказав: «Це буде «митна» сотня. Ми це рішення опрацьовували не один день. Йдеться про мобільні групи, які координуватимуться з центру і будуть перешкоджати контрабанді, митним порушенням».

Гройсман відзначив, що до таких мобільних груп увійдуть співробітники Державної фіскальної служби, прикордонники і поліцейські.

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«Це системні кроки, які матимуть позитивний ефект», - сказав прем'єр-міністр.

Пізніше міністр фінансів України Олександр Данилюк пояснив, що загальна кількість мобільних груп буде близько 20, і для координації їх роботи буде створено спеціальний міжвідомчий центр, який підпорядковується Кабінету міністрів і Міністерству фінансів.

«Керівник центру буде призначатися Кабінетом міністрів за поданням міністра фінансів. І підпорядковуватися цей керівник буде також міністру фінансів», - пояснив Данилюк, але уточнив, що наразі не має можливих кандидатур на цю посаду.

Основою роботи мобільних груп стануть звіти спеціальної аналітичної групи міжвідомчого центру. До її складу увійдуть 6 осіб. Робота аналітичного центру та мобільних груп буде цілодобовою.

«Це принципові рішення для уряду і міністерства фінансів. Вони на практиці показують, що реформа (митниці - УНІАН) реалізується. Мета мобільних груп - запобігання контрабанді та реакція на дії органів влади у випадку порушення ними закону», - сказав міністр.

Як очікується, мобільні групи приступлять до роботи у цілодобовому режимі у серпні, коли буде сформовано кадровий склад власне груп та міжвідомчого центру управління ними.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня поточного року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ближчим часом буде створено міжвідомчий підрозділ з контролю за роботою митників, що отримав назву «митна сотня». Гройсман зазначав, що мобільні групи будуть оснащені всіма технічними засобами для протидії контрабанді та порушенням законодавства.