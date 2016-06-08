Кабмін зняв обмеження на розмір зарплат чиновників

Кабінет міністрів України зняв обмеження на розмір заробітних плат чиновників і пом'якшив обмеження витрат на утримання державних установ.

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Відповідну постанову було ухвалено на засіданні уряду в середу.

«Проект постанови знімає обмеження на розмір заробітних плат, придбання меблів і побутового обладнання, проведення поточних ремонтів, придбання автотранспорту, крім легкових автомобілів, узгодження відпусток. Зняття цих обмежень дасть змогу державним установам у межах коштів, передбачених на їх утримання, поліпшити матеріально-технічне забезпечення й мотивувати працівників підвищувати ефективність роботи», - прокоментував постанову міністр фінансів Олександр Данилюк.

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За словами міністра, постанова не вимагає додаткових витрат, оскільки вона лише лібералізує діючі обмеження, а витрати будуть можливі тільки у межах коштів, передбачених бюджетом на утримання держустанов.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 1 березня 2014 року прийняв постанову, що обмежує витрати на утримання держустанов і максимальний розмір заробітний плати в органах виконавчої влади та держпідприємствах на рівні до 15 мінімальних заробітних плат.

За даними Мінекономрозвитку, Європейський Союз може запустити фонд доплати українським державним службовцям у 2017 році.