Гройсман розповів про успіхи децентралізації

Зростання доходів місцевих бюджетів в Україні в січні-травні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року становило 17 млрд грн до 54 млрд грн, завдяки фінансовій децентралізації.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

«За п'ять місяців цього року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло майже 54 млрд грн. Це більше, ніж за аналогічний період минулого року, майже на 17 млрд грн. Фактично у нас приріст становить близько 50%», - сказав він.

За словами прем'єра, додаткові кошти можуть бути спрямовані на розвиток інфраструктури, підвищення якості надання комунальних послуг, на освіту, охорону здоров'я й культуру.

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Як повідомляв УНІАН, раніше екс-прем'єр міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що доходи місцевих бюджетів в 2016 році зростуть на 46 млрд грн.

Україна з 2014 року проводить реформу бюджетної децентралізації, передаючи на місця управлінські та фінансові повноваження. Заявлені перетворення повинні принести регіонам загалом близько 40 млрд грн додаткових доходів на рік. Разом з тим, на центральному рівні залишається можливість надання фінансової допомоги регіонам, зокрема й завдяки Фонду регіонального розвитку. Бюджет цього фонду в 2015 році становив 3,5 млрд грн. Однак за підсумками 2015 року понад 520 млн грн з цього фонду не були використані у зв'язку з відсутністю якісних інвестиційних проектів у регіонах, які б пройшли перевірку міжвідомчої комісії на відповідність вимогам законодавства.