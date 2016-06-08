Проект бюджетної резолюції-2017: зростання ВВП на 3%, інфляція 8,1%, курс гривні 27,2 за долар

Міністерство фінансів України при формуванні Бюджетної резолюції на 2017 року заклав зростання економіки України в 2017 році на рівні 3% за інфляції 8,1% і курсу гривні на рівні 27,2 грн за долар.

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Про це повідомив міністр фінансів України, представивши проект Бюджетної резолюції, обговорення якої має відбутися цього тижня в урядовому комітеті.

«Зростання ВВП - 103 (відсотки до поточного року), інфляція - 8,1%, курс гривні 27,2 (грн за долар - УНІАН)», - сказав міністр.

Разом з тим, він наголосив, що фінальна редакція Бюджетної резолюції буде представлена одразу ж, щойно тільки її затвердить урядовий комітет, а потім уряд на засіданні, яке заплановано на наступний тиждень.

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«Думаю, наступного тижня Резолюція буде подано в Кабмін, а потім в парламент», - сказав Данилюк.

Разом з тим Данилюк наголосив, що підготовлена резолюція не відповідає принципам трирічного бюджетного планування, на яке Мінфін планує переходити. «Надалі я наполягатиму на тому, аби весь бюджетний процес будувався по-новому», - сказав Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 червня, Кабмін планував розглянути й затвердити Бюджетну декларацію на 2017 рік, однак відклав розгляд у зв'язку з необхідністю узгодити документ з парламентаріями і членами урядового комітету з економічної політики.

Ключові кредитори країни - Міжнародний валютний фонд, а також Світовий банк прогнозують зростання ВВП України в 2017 році на рівні 2-3%.