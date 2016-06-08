Данилюк не зміг назвати розмір третього траншу МВФ для України: Чекаємо рішення

Розмір третього кредитного траншу від ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду для України за програмою розширеного фінансування EFF визначить Рада директорів Фонду після узгодження і підписання Меморандуму з перегляду програми. Про це під час брифінгу в уряді сказав міністр фінансів України Олександр Данилюк.

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«Будь-який розмір траншу - це рішення Ради директорів. Так було завжди. Ми зараз взагалі цього не обговорюємо (розмір траншу - УНІАН) і фіналізуємо меморандум. Ми очікуємо рішення МВФ», - сказав Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою в обсягу 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий, на 1,7 млрд дол., – 4 серпня 2015 року. На поточний момент сторони погодили всі питання щодо другого перегляду програми реформ, обговоривши різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Разом з тим, власне меморандум, що передбачає подальші зобов'язання сторін, поки що не підписано.

Разом з тим, президент України Петро Порошенко зазначав, що документ має бути підписаний найближчим часом, а засідання Ради директорів МВФ по Україні має відбутися, як і планувалося раніше, в липні.

При цьому в ЗМІ з'явилася інформація, що розмір третього траншу може бути зменшено в два рази з раніше планованих 1,7 млрд дол. Але офіційно її так і не було підтверджено.