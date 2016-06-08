Данилюк не зміг назвати розмір третього траншу МВФ для України: Чекаємо рішення
За словами міністра фінансів, розмір третього кредитного траншу від МВФ для України за програмою EFF визначить Рада директорів Фонду.
Розмір третього кредитного траншу від ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду для України за програмою розширеного фінансування EFF визначить Рада директорів Фонду після узгодження і підписання Меморандуму з перегляду програми. Про це під час брифінгу в уряді сказав міністр фінансів України Олександр Данилюк.
Читайте такожМВФ радить Україні вже зараз розробляти пенсійну реформу
«Будь-який розмір траншу - це рішення Ради директорів. Так було завжди. Ми зараз взагалі цього не обговорюємо (розмір траншу - УНІАН) і фіналізуємо меморандум. Ми очікуємо рішення МВФ», - сказав Данилюк.
Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою в обсягу 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий, на 1,7 млрд дол., – 4 серпня 2015 року. На поточний момент сторони погодили всі питання щодо другого перегляду програми реформ, обговоривши різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Разом з тим, власне меморандум, що передбачає подальші зобов'язання сторін, поки що не підписано.
Разом з тим, президент України Петро Порошенко зазначав, що документ має бути підписаний найближчим часом, а засідання Ради директорів МВФ по Україні має відбутися, як і планувалося раніше, в липні.
При цьому в ЗМІ з'явилася інформація, що розмір третього траншу може бути зменшено в два рази з раніше планованих 1,7 млрд дол. Але офіційно її так і не було підтверджено.