Зростання цін в Україні сповільнилося до 7,5%

Інфляція в Україні у травні порівняно з попереднім місяцем, квітнем 2016 року сповільнилася до 0,1% з 3,5%, зафіксованих у квітні до березня.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у річному вираженні, до травня 2015 року, інфляція в травні 2016 року сповільнилася до 7,5% з 9,8%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, у січні-травні, споживчі ціни в Україні зросли на 5,2%.

Згідно з наведеними даними, у травні порівняно з попереднім місяцем найбільше подорожчали пальне і мастила – на 5,8%, яйця – на 5,1%, алкогольні напої і тютюнові вироби – на 3,3%.

У річному вираженні найбільше зросли ціни на гарячу воду та опалення – на 65,4%, електроенергію – на 56,4%, водопостачання – на 28,6%.

Найбільше зниження цін у травні до квітня зафіксовано на овочі – 5,8%, природний газ – 4,3%, молоко – 2,2%.

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У річному вираженні найбільше зниження цін зафіксовано на яйця – 18,8%, фрукти – 16,1%, овочі – 13,3%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в квітні 2016 року порівняно з попереднім місяцем зросла до 3,5% з 1%, зафіксованого в березні до лютого. У річному вираженні, до квітня 2015 року, інфляція в квітні 2016 року сповільнилася до 9,8% з 20,9%, зафіксованих місяцем раніше. З початку року, у січні-квітні, споживчі ціни в Україні зросли на 5,1%.

Національний банк України прогнозує уповільнення споживчої інфляції в Україні за підсумками 2016 року до 12%, Міжнародний валютний фонд – до 15,1%, Світовий банк – до 15%.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, інфляція цього року сповільниться до 19%.

Держбюджет України на 2016 рік передбачає річну інфляцію на рівні 12% і курс гривні близько 24,1 грн за долар.