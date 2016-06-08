НБУ дозволив банкам з 15 червня змінювати валютні курси впродовж дня

Національний банк України дозволив банкам з 15 червня змінювати курси купівлі/продажу валют упродовж операційного (робочого) дня.

Читайте такожНацбанк послабив обмеження: в 2 рази збільшив ліміти на покупку і видачу валюти

Про це йдеться в постанові Національного банку України №341, яка набуває чинності з 15 червня та яку має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Банк, фінансова установа має права змінювати значення курсу купівлі та продажу протягом операційного (робочого) дня з обов'язковим оформленням кожного зміненого значення відповідним наказом (розпорядженням), у якому вказується час (година, хвилина) зміни курсів», - йдеться в документі.

Згідно з постановою, регулятор також дозволив банкам встановлювати різні курси в підрозділах банку за різними адресами, щоб банки могли краще реагувати на регіональні особливості валютного ринку.

Також НБУ дозволив при здійсненні готівкових операцій з конвертації однієї іноземної валюти в іншу використовувати власний комерційний курс банку, а не офіційний курс НБУ.

Крім того, регулятор розширив перелік валют, які банки і фінустанови зможуть конвертувати, і тепер можлива конвертація готівкової валюти не тільки першої, а й другої групи класифікатора НБУ.

Читайте такожНБУ минулого року виконав 166 перевірок банків

Також НБУ спростив документообіг за валютообмінними операціями, дозволивши проводити копіювання паспортних даних клієнтів та їх зберігання в документах дня тільки при сумі купівлі понад еквівалент 150 тис. грн, щоб знизити витрати банків і фінустанов на проведення валютообмінних операцій і прискорити їх проведення для клієнтів.

За оцінками НБУ, цей комплекс заходів має створити основу для детінізації готівкового валютного ринку.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк анонсував подальше пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку, встановлених упродовж 2014-2015 років для стабілізації курсу національної валюти.

Історичний мінімум курсу української гривні щодо долара США, досягнутий в лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.

Сьогодні, 8 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 24,94/24,96 грн/дол.

За оцінками асоціації «Український кредитно-банківський союз», існування збору провокує зростання тіньового валютного ринку, обсяг якого вже досяг 50%, що створює додатковий девальваційний тиск на гривню і ускладнює механізм функціонування офіційного валютного ринку в країні.