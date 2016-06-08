Нацбанк послабив обмеження: в 2 рази збільшив ліміти на покупку і видачу валюти

Національний банк України скасував ліміт видачі готівки в національній валюті через касу та банкомати, раніше встановлений на рівні 500 тис. грн, і підвищив ліміт видачі готівки в іноземній валюті та банківських металах у 2 рази - до еквівалента 100 тис. грн на одного клієнта в добу.

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Про це йдеться в постанові Національного банку України №342, наявному в розпорядженні УНІАН, яке вступає в силу з 9 червня і буде діяти до 14 вересня включно.

«Уповноважені банки зобов'язані обмежити видачу (отримання) готівкових коштів в іноземній валюті або банківських металах з поточних та депозитних рахунків клієнтів через каси і банкомати в межах до 100 000 гривень на добу на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України», - йдеться в документі.

Як наголошується в постанові, зазначена вимога поширюється на видачу (отримання) готівкових коштів як у межах України, так і за її межами незалежно від кількості рахунків клієнта в одному банку.

При цьому, пункт про обмеження видачі гривневої готівки, раніше установленому на рівні 500 тис. грн на одного клієнта в добу, в постанові відсутній.

Також НБУ з 9 червня підвищив ліміт купівлі готівкової валюти фізичними особами, раніше встановлений на рівні еквівалента 6 тис. грн в день на одного клієнта, в 2 рази - до еквівалента 12 тис. грн в день.

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«Дозволити здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти або банківських металів одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що в еквіваленті не перевищує 12 000 гривень у межах однієї банківської установи», - йдеться в документі.

Також регулятор знизив норму обов'язкового продажу експортерами надходжень в іноземній валюті на міжбанківському валютному ринку України до 65% до 75%, передбачених в даний час.

«Надходження в іноземній валюті, зазначені в абзаці першому цього пункту, підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України, в тому числі безпосередньо Національному банку України, у розмірі 65%», - йдеться в документі.

Як наголошується в постанові, інші надходження в іноземній валюті залишаються в розпорядженні резидентів і нерезидентів і використовується ними відповідно до правил валютного регулювання.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк анонсував подальше пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку, встановлених протягом 2014-2015 років для стабілізації курсу національної валюти.

Історичний мінімум курсу української гривні до долара США, встановлений у лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.

Сьогодні, 8 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 24,94/24,96 грн/дол.