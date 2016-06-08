Нацбанк пом'якшив заборону на виплату дивідендів іноземним інвесторам

Національний банк України дозволив з 13 червня 2016 року репатріацію дивідендів, нарахованих іноземним інвесторам за 2014-2015 роки, встановивши обмеження на перерахування таких дивідендів за кордон на одну особу на місяць у межах більшого зі значень – еквівалента 1 млн дол. США або 10% загального обсягу дивідендів до виплати.

Читайте такожНацбанк послабив обмеження: в 2 рази збільшив ліміти на покупку і видачу валюти

Як пояснив НБУ на своєму сайті з посиланням на постанову №342, якщо ці 10% дивідендів до виплати становлять понад 5 млн дол. США (в еквіваленті), то максимальна сума репатріації дивідендів упродовж календарного місяця не може перевищувати 5 млн дол. США (в еквіваленті).

Нацбанк відзначив, що перерахувати дивіденди за кордон зможуть емітенти корпоративних прав та акцій, за якими сплачуються дивіденди, або депозитарна установа, яка обслуговує рахунок в цінних паперах іноземного інвестора, або безпосередньо іноземний інвестор.

При цьому для перерахування дивідендів одна особа зможе вибрати один уповноважений банк.

Читайте такожНБУ дозволив банкам з 15 червня змінювати валютні курси впродовж дня

Регулятор відзначив, що прийняте рішення задовольнить потребу іноземних інвесторів у репатріації дивідендів і при цьому не викликатиме надмірного тиску на міжбанківський валютний ринок.

Також повідомляється, що в подальшому Національний банк має намір дозволити репатріацію дивідендів за попередні роки - до 2014 року, а також за 2016 рік.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк анонсував подальше пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку після поновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом. Зокрема, НБУ заявив про плани скасувати заборону на репатріацію дивідендів за результатами оцінки їх обсягів.