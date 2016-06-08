НБУ скасував копіювання паспортів під час купівлі менше $6 тисяч

Національний банк України скасував вимогу знімати копію паспорта під час купівлі валюти, якщо сума покупки не перевищує 150 тисяч гривень (6 тис. доларів).

Про це йдеться в постанові Національного банку України №341, яка набуде чиннсті з 15 червня, що має у своєму розпорядженні УНІАН.

Фізична особа, яка бажає придбати іноземну валюту, як і раніше, повинна пред'явити документ, що засвідчує особу і резидентство. Однак тепер касир повинен здійснювати копіювання сторінок документа і зберігати його в документах дня лише у випадках, коли сума купівлі іноземної валюти перевищує 150 тис. гривень.

У Нацбанку зазначають, що дане рішення дозволить зменшити витрати банків і фінансових установ на проведення валютообмінних операцій і прискорити їх для клієнтів.

Читайте такожНацбанк пом'якшив заборону на виплату дивідендів іноземним інвесторам

Також НБУ дозволив банкам з 15 червня змінювати курси купівлі/продажу валют протягом операційного (робочого) дня.

Регулятор також дозволив банкам встановлювати різні курси в підрозділах банку за різними адресами, щоб банки могли краще реагувати на регіональні особливості валютного ринку.

НБУ дозволив під час здійснення готівкових операцій з конвертації однієї іноземної валюти в іншу використовувати власний комерційний курс банку, а не офіційний курс НБУ.

Крім того, регулятор розширив перелік валют, які банки і фінустанови зможуть конвертувати, і тепер можлива конвертація готівкової валюти не тільки першої, але й другої групи класифікатора НБУ.

Нагадаємо, сьогодні Нацбанк послабив валютні обмеження. Зокрема, скасував ліміт видачі готівки в національній валюті через касу та банкомати, раніше встановлений на рівні 500 тис. грн, і підвищив ліміт видачі готівки в іноземній валюті та банківських металах у 2 рази - до еквівалента 100 тис. грн на одного клієнта в добу.

НБУ підвищив ліміт купівлі готівкової валюти фізичними особами, раніше встановлений на рівні еквівалента 6 тис. грн в день на одного клієнта, в 2 рази - до еквівалента 12 тис. грн в день.

Також регулятор знизив норму обов'язкового продажу експортерами надходжень в іноземній валюті на міжбанківському валютному ринку України до 65% до 75%, передбачених в даний час.