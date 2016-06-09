Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 9 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2494.4121 (8 червня – 2496.1680)

100 EUR – 2838.1421 (8 червня – 2832.6514)

10 RUR – 3.8566 (8 червня – 3.8280)

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 8 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,94/24,96 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,4460/28,4660 грн/євро, до російського рублю – на рівні 0,3920/0,3930 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 24,9441 грн/дол., на цю годину укладено 454 угоди на суму 329,06 млн дол.