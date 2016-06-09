Фонд гарантування просить суд скасувати заборону на погашення кредитів банку "Михайлівський"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав до Окружного адміністративного суду Києва заяву про скасування заходів забезпечення позову, в рамках яких банку «Михайлівський» заборонено приймати платежі від позичальників.

Як повідомила прес-служба фонду, після визнання фондом недійсним договору факторингу про передачу кредитів банку «Михайлівський» фінансовій компанії «Плеяда», за зверненням компанії суд в рамках заходів із забезпечення позову заборонив банку здійснювати будь-які дії щодо прийняття платежів з погашення заборгованості за кредитними договорами, право вимоги за яким відступлене.

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Також повідомляється, що засідання суду відбудеться 9 червня о 15-25 на вул. Петра Болбочана, 8 (корпус 1) в м. Києві.

Раніше Національний банк України повідомляв про інформування правоохоронців про ознаки організованої злочинності в діях керівництва банку «Михайлівський», який напередодні введення тимчасової адміністрації переуступив вимоги за своїми кредитами за низькою ціною, що дає підстави в рамках законодавства вважати ці угоди нікчемними.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України повідомив про рішення віднести банк «Михайлівський» до категорії неплатоспроможних через проведення банком сумнівних операцій з депозитами фізичних осіб 23 травня пізно ввечері. За інформацією НБУ, банк був проблемним з 23 грудня 2015 року і вів роботу з НБУ щодо врегулювання ситуації.

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У день введення в банк тимчасової адміністрації його ключовий власник Віктор Поліщук, якому також належить мережа магазинів побутової техніки «Ельдорадо», заявив, що кілька днів тому продав свою частку групі фізосіб.

У відповідь на цю заяву Нацбанк заявив, що не погоджував придбання істотної участі в банку «Михайлівський» іншим фізичним особам, оскільки зазначені особи не зверталися до регулятора за відповідним узгодженням.

Згідно з оновленими даними на сайті НБУ про структуру власності банку «Михайлівський» на 19 травня, його власниками є громадяни України Ігор Дорошенко, Віктор Єрасов, Василь Шастун, Віталій Шастун, Володимир Бакуменко, Сергій Богуцький, Олександр Денисов, Володимир Закалюжний, Віталіна Ковинська, Віталій Редько, Тетяна Тимченко та Іван Чабан. При цьому ніхто із зазначених осіб не володіє часткою банку понад 10%.