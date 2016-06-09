Заступник голови МВФ розповів про "просунутий етап" переговорів з Україною

Заступник голови МВФ Девід Ліптон заявив, що перегляд програми співробітництва з Україною знаходиться на просунутому етапі.

Про це він сказав в інтерв'ю nv.ua.

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"Український уряд зробив важливі кроки для завершення даного перегляду програми. Обговорення про перегляд (умов третього траншу) знаходиться на просунутому етапі. Є ще ряд питань, які ми продовжуємо обговорювати. Ми вже досягли угоди на рівні персоналу про перегляд і подальшу реалізацію програми. Сподіваємося, що питання, які залишилися, будуть вирішені швидко", - зазначив Ліптон.

При цьому на уточнююче питання, наскільки швидко це відбудеться, він відповів: "Перед нами немає тимчасових обмежень".

Також заступник голови МВФ заявив, що Фонд не висував додаткових вимог до України.

"Всі вимоги в дусі вихідної програми, яка опублікована. Те, що відбувається зараз, — просто черговий перегляд її реалізації. Зараз я не буду давати коментар щодо окремих частин перегляду програми, тому що він ще не завершений. Але коли він буде вже опублікований, ви переконаєтеся, що перегляд відповідає тим підходам і тому духу програми, які були в ній закладені", - сказав Ліптон.

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Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий, на 1,7 млрд дол., – 4 серпня 2015 року.

На поточний момент сторони погодили всі питання щодо другого перегляду програми реформ, обговоривши різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Разом з тим, власне меморандум, що передбачає подальші зобов'язання сторін, поки не підписаний.

У той же час, президент України Петро Порошенко зазначав, що документ повинен бути підписаний найближчим часом, а засідання Ради директорів МВФ по Україні має відбутися, як і планувалося раніше, в липні.

При цьому в ЗМІ з'явилася інформація, що розмір третього траншу може бути зменшено в два рази з раніше планованих 1,7 млрд дол. Проте офіційно вона так і не була підтверджена.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк 8 червня заявив, що розмір третього кредитного траншу від МВФ для України визначить Рада директорів Фонду після узгодження і підписання Меморандуму щодо перегляду програми.