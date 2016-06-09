НБУ відкликав валютну ліцензію у банку "Союз"

Національний банк України відкликав у банку «Союз» генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, видану 27 квітня 2012 року.

Як повідомляється на сайті регулятора, ліцензія відкликана у зв'язку з відкликанням в банку банківської ліцензії.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 28 квітня повторно прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку «Союз» за систематичні порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

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15 березня НБУ вже приймав таке рішення щодо банку «Союз», однак Окружний адміністративний суд Києва визнав це рішення протиправним та скасував.

Пізніше Київський апеляційний адміністративний суд залишив без задоволення скарги Національного банку та Фонду гарантування вкладів фізосіб, у зв'язку з чим рішення Окружного адмінсуду набуло чинності.

Національний банк звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з проханням притягнути до дисциплінарної відповідальності суддів Окружного адміністративного суду м. Києва.

За інформацією НБУ, банк «Союз» протягом двох останніх років неодноразово притягувався до відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, а також перешкоджав проведенню перевірки в березні 2016 року, і після прийняття рішення про його ліквідацію кілька днів не допускав у приміщення представників Фонду гарантування вкладів фізосіб.