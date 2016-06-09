Заступник голови МВФ: Економічне зростання України близько - "за рогом"

Заступник голови МВФ Девід Ліптон вважає, що в Україні створена база для відновлення економічного зростання.

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Про це він сказав в інтерв'ю nv.ua.

"Політика валютного курсу і монетарна політика створили основу для стабільності і, власне кажучи, вивели країну зы стану дестабілізації. Незважаючи на дуже тяжкі обставини у зв'язку з військовими конфліктами, втратою Криму, державні фінанси були приведені в порядок. А після підвищення тарифів на опалення країна змогла досягти того, чого не могла домогтися всі 25 років, — знизила залежність від російського природного газу. І забезпечила стабільше становище «Нафтогазу», - заявив Ліптон.

На його думку, якщо Україна продовжить діяти в цьому напрямку, то досягне стабільності і зростання.

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"Економічне зростання недалеко. Так би мовити, за рогом. Кроки, спрямовані на створення міцної банківської системи, допоможуть залучити інвестиції, що країні потрібні терміново. Кроки, спрямовані на приватизацію державних підприємств, сприяють значному скороченню неефективності і втрати ресурсів у цьому секторі та мінімізації корупції в країні. І якщо Україна продовжить діяти в цьому напрямку, то вона досягне стабільності і зростання, а також підвищення рівня життя", - зазначив Ліптон.

Як повідомляв УНІАН, ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,5% за інфляції 15,1%.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту в Україні за підсумками 2016 року може становити 1% при зростанні промислового виробництва на 3% і уповільненні інфляції до 19%.

У той же час зростання ВВП в 2017 році буде значнішим. Зокрема, Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує зростання економіки України в 2017 році на рівні не менше 4%.

У свою чергу голова Стратегічної групи радників з питань реформ при Кабінеті міністрів Іван Міклош упевнений, що Україна в разі впровадження реформ зможе вже через рік-два домогтися постійного і стійкого економічного зростання на рівні близько 6-7% в рік.