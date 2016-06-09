Південна Корея знизила облікову ставку до рекордних 1,25%

Корейський банк (ЦБ) знизив облікову процентну ставку на 0,25 п. п. до безпрецедентно низьких 1,25%.

Про це повідомляється на офіційному сайті південнокорейського Центробанку, передає ТАСС.

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Зниження цього ключового показника відбулося вперше за останні 12 місяців.

"Дана міра покликана надати стимулюючий вплив на економіку нашої країни, особливо якщо врахувати прогнози про подальше зниження динаміки ВВП Республіки Корея", - прокоментував журналістам зміну ставки голова ЦБ Чи Чжу Єль.

За його словами, темпи зростання південнокорейської економіки за першу половину року не викликали особливих побоювань і приблизно становитимуть 2,9%.

"Проблема полягає в тому, що нас очікує в другій половині року. Ми очікуємо посилення всіляких ризиків", - підкреслив голова Центробанку.

В рамках останнього регулярного прогнозу Корейський банк озвучив очікуване зростання ВВП за 2016 рік на рівні 2,8%, знизивши його з 3%, прогнозованих раніше.