Гонтарева підготувала звіт про фінансову стабільність: Найскладніший період кризи залишився позаду

Українська банківська система пережила складний період кризи, але залишається вразливою до зовнішніх шоків і внутрішніх ризиків, заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева під час презентації першого звіту регулятора про фінансову стабільність.

"Найскладніший період кризи залишився позаду, але українська банківська система залишається вкрай вразливою до зовнішніх шоків і внутрішніх ризиків", - сказала Гонтарева.

Вона зазначила, що відновлення банками кредитування стримується значним борговим навантаженням підприємств, низькою платоспроможністю більшості секторів економіки і високими юридичними ризиками.

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Як повідомляв УНІАН, банківська система України, з урахуванням неплатоспроможних банків, 2015 року отримала 77,935 мільярда гривень збитку, у тому числі платоспроможні банки отримали 71,891 мільярда гривень збитку, неплатоспроможні – 6,044 мільярда гривень збитку.

В процесі очищення банківської системи Національний банк України за 2014 і 2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банки, які передані в управління Фонду гарантування вкладів. З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 11 банків з урахуванням спільного з Міністерством фінансів рішення про виведення з ринку державного санаційного "Родовід Банку".

Станом на 1 травня, в Україні налічувалося 109 фінансових установ, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності.