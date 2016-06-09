У НБУ розповіли про стрес-тестування банків: частка проблемних кредитів становила 53%

Частка негативно класифікованих активів за результатами проведеного стрес-тестування банків становила 53% кредитного портфеля банків.

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Про це повідомив директор департаменту фінансової стабільності Національного банку України Віталій Ваврищук у ході презентації першого звіту регулятора про фінансову стабільність.

Він зазначив, що цей показник отриманий за результатами стрес-тестування із застосуванням песимістичного сценарію, реалізація якого малоймовірна.

При цьому Ваврищук підкреслив, що більшість банків виконали вимоги регулятора за результатами проведеної діагностики.