У НБУ розповіли про стрес-тестування банків: частка проблемних кредитів становила 53%
15:05, 09 червня 2016Фінанси
192
Нацбанк презентовалл звіт про фінансової стабільності / Фото УНІАН
Частка негативно класифікованих активів за результатами проведеного стрес-тестування банків становила 53% кредитного портфеля банків.
Читайте такожГонтарева підготувала звіт про фінансову стабільність: Найскладніший період кризи залишився позаду
Про це повідомив директор департаменту фінансової стабільності Національного банку України Віталій Ваврищук у ході презентації першого звіту регулятора про фінансову стабільність.
Він зазначив, що цей показник отриманий за результатами стрес-тестування із застосуванням песимістичного сценарію, реалізація якого малоймовірна.
При цьому Ваврищук підкреслив, що більшість банків виконали вимоги регулятора за результатами проведеної діагностики.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter