Протягом 9 років держава влила до держбанків майже 90 мільярдів - Гонтарева

Держава протягом останніх 9 років витратила на капіталізацію державних банків майже 90 мільярдів гривень, заявила глава Національного банку України Валерія Гонтарева в ході презентації першого звіту регулятора про фінансової стабільності.

"Протягом тривалого часу ці банки залишались неефективними через слабкість корпоративного управління, відсутність зрозумілих бізнес-моделей і кредитування підприємств в колі бізнес-інтересів політичних діячів. Це несе значні фіскальні ризики. За останні 9 років тільки на докапіталізацію державних банків було витрачено майже 90 мільярдів гривень", - сказала Гонтарева.

Вона підкреслила, що важливо прискорити стратегічне реформування державного банківського сектора, починаючи з принципів формування наглядових рад держбанків і вибору їх менеджменту на конкурентній основі, для чого потрібно низку змін до законодавства України.

Крім того, як зазначила голова НБУ, у середньостроковій перспективі необхідно залучити до капіталу держбанків стратегічних інвесторів і сконцентрувати їх діяльність на максимізації віддачі від вкладеного капіталу.

За її словами, регулятор підтримує стратегію реформування держбанків, і рекомендує якомога швидше перейти до її імплементації.

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Як повідомляв УНІАН, держава через Міністерство фінансів володіє трьома з найбільших за обсягом активів банками - "Укрексімбанком", "Ощадбанком" і "Укргазбанком", а також "Українським банком реконструкції та розвитку" і "Земельним банком".

Відповідно до Стратегії реформування державного банківського сектора, Мінфін анонсував поетапний вихід з їх капіталу. Приватизація двох найбільших державних банків - "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" - почнеться в середині 2018 року, коли уряд планує продати 20% акцій цих банків.

Також Мінфін планує повністю вийти з капіталу інших держбанків, у тому числі шляхом їх ліквідації, вже до кінця 2017 року.

Зокрема, правління Національного банку України 25 лютого за погодженням з Міністерством фінансів прийняло рішення про визнання неплатоспроможним санаційного "Родовід Банку" та його передачу до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Також в рамках стратегії Міністерство фінансів на правах акціонера державних банків планував знайти кандидатів у наглядові ради системних державних банків – "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" – до кінця червня 2016 року.

Кабінет міністрів України 29 лютого подав у Верховну Раду законопроект про особливості управління державними банками.