Українські банки можуть повернутися в прибутковість вже 2017 року - НБУ

Про це в ході прес-конференції повідомив журналістам директор департаменту фінансової стабільності Національного банку України Віталій Ваврищук.

"Ми всі розуміємо, що, маючи велику частку проблемних кредитів на власному балансі, банки змушені збільшити відрахування в резерви на покриття збитків за активними операціями. Саме тому банківський сектор став збитковим в 2014 році, залишався збитковим в 2015 році і, за нашими оцінками, буде збитковим в 2016 році", – сказав він.

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"Але оскільки банки досить сумлінно виконують домашнє завдання, визнають реальний стан справ в кредитному портфелі та доформировывают резерви, у 2017 році ми очікуємо, що банківський сектор може повернутися до прибуткової діяльності", - додав Ваврищук.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України, без обліку неплатоспроможних банків, 2015 року отримала рекордний збиток на рівні 66,6 мільярда гривень. У тому числі 71 банк завершив 2015 рік з прибутком, загальна сума якої склала 5,2 мільярда гривень.

За оцінками НБУ, зростання збитків наприкінці 2015 року обумовлений переходом банків на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку з 1 грудня 2015 року, у зв'язку з чим банки провели коригування процентних доходів.