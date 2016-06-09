Нацбанк зберіг без змін прогноз зростання ВВП та інфляції

Національний банк України зберіг свій прогноз зростання ВВП України 2016 року на рівні 1,1% та інфляцію на рівні 12%.

Про це йдеться в звіті регулятора з фінансової стабільності.

"Макроекономічні ризики зменшилися, ми повернулися в фазу макроекономічного зростання, але поки що економічне зростання є помірним, і ми на сьогодні зберігаємо наш прогноз зростання ВВП на 2016 рік на рівні 1,1%", - зазначив, представляючи зазначений звіт, директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук.

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"Інфляція стрімко сповільнилася, ми другий місяць поспіль спостерігаємо однозначну інфляцію. У травні цей показник сповільнився до 7,5% в річному вираженні. Величезний контраст з 61% у квітні 2015 року. Завдяки жорсткій монетарній політиці та діям адміністративних обмежень вдалося забезпечити уповільнення зростання цін", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання економіки України за підсумками 2016 року на рівні 1,5% при інфляції в 15,1%.

Валовий внутрішній продукт України в першому кварталі 2016 року порівняно з попереднім, четвертим кварталом 2015 року, з урахуванням сезонного фактора, без урахування окупованого Криму та частині зони проведення АТО, знизився на 0,7%. Порівняно з першим кварталом 2015 року, ВВП України в першому кварталі 2016 року зріс на 0,1%.