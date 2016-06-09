Порошенко виділив з бюджету понад 3 мільярди на відбудову Донбасу

Президент України Петро Порошенко підписав прийнятий парламентом на початку червня закон про внесення змін до Бюджетного кодексу, що дозволяє виділити понад 3 мільярди гривень для фінансування програм відновлення Донецької і Луганської областей.

Як повідомили в прес-службі глави держави, Порошенко підписав закон в рамках участі у телемості з керівництвом Донецької та Луганської областей.

"Ми зробили все можливе для того, щоб знайти більше 3 мільярдів гривень, які зараз будуть спрямовані до місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей, та будуть використані для якнайшвидшого фінансування потерпілого Донбасу", - цитує Порошенка прес-служба.

Порошенко підкреслив, що прийнятий документ дозволить профінансувати ремонт 21 опорної школи, відновити 23 амбулаторії та 29 дитячих садків. Значну увагу буде приділено об'єктам водопостачання і водовідведення, відновлення мостів та доріг - лише в Луганській області планується відремонтувати близько 60 кілометрів дорожнього покриття, а також відновити Луганський обласний музично-драматичний театр.

"Кожен громадянин, який пережив таку біду, як окупація з щоденними обстрілами, втрату близьких, тимчасова заборона на повернення додому, повинен побачити, що держава піклується про нього, - сказав Порошенко. - Всі кошти, спрямовані на Донбас, будуть контролюватися, буде використана система електронних закупівель Prozorro".

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Також Порошенко нагадав, що надалі Україна не відмовиться від ідеї створення Фонду міжнародних партнерів України, який дозволить залучити додаткові кошти для відновлення Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня Верховна Рада України прийняла закон про перенаправлення в обласні бюджети Донецької та Луганської областей більше 3 мільярдів гривень, які накопичилися в Державній казначейській службі на рахунках бюджетів тих населених пунктів, які на поточний момент не контролюються українським урядом. Станом на початок червня 2016 року по Донецькій області накопичилося 3,2 мільярда гривень, у Луганській - понад 880 мільйонів гривень.

Прийнятий закон дозволив передати накопичені гроші і використовувати їх для відновлення районів, постраждалих від бойових дій.