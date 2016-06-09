Порошенко виділив з бюджету понад 3 мільярди на відбудову Донбасу
Президент підкреслив, що прийнятий документ дозволить профінансувати ремонт 21 опорної школи, відновити 23 амбулаторії та 29 дитячих садків.
Президент України Петро Порошенко підписав прийнятий парламентом на початку червня закон про внесення змін до Бюджетного кодексу, що дозволяє виділити понад 3 мільярди гривень для фінансування програм відновлення Донецької і Луганської областей.
Як повідомили в прес-службі глави держави, Порошенко підписав закон в рамках участі у телемості з керівництвом Донецької та Луганської областей.
"Ми зробили все можливе для того, щоб знайти більше 3 мільярдів гривень, які зараз будуть спрямовані до місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей, та будуть використані для якнайшвидшого фінансування потерпілого Донбасу", - цитує Порошенка прес-служба.
Порошенко підкреслив, що прийнятий документ дозволить профінансувати ремонт 21 опорної школи, відновити 23 амбулаторії та 29 дитячих садків. Значну увагу буде приділено об'єктам водопостачання і водовідведення, відновлення мостів та доріг - лише в Луганській області планується відремонтувати близько 60 кілометрів дорожнього покриття, а також відновити Луганський обласний музично-драматичний театр.
"Кожен громадянин, який пережив таку біду, як окупація з щоденними обстрілами, втрату близьких, тимчасова заборона на повернення додому, повинен побачити, що держава піклується про нього, - сказав Порошенко. - Всі кошти, спрямовані на Донбас, будуть контролюватися, буде використана система електронних закупівель Prozorro".
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Також Порошенко нагадав, що надалі Україна не відмовиться від ідеї створення Фонду міжнародних партнерів України, який дозволить залучити додаткові кошти для відновлення Донбасу.
Як повідомляв УНІАН, 2 червня Верховна Рада України прийняла закон про перенаправлення в обласні бюджети Донецької та Луганської областей більше 3 мільярдів гривень, які накопичилися в Державній казначейській службі на рахунках бюджетів тих населених пунктів, які на поточний момент не контролюються українським урядом. Станом на початок червня 2016 року по Донецькій області накопичилося 3,2 мільярда гривень, у Луганській - понад 880 мільйонів гривень.
Прийнятий закон дозволив передати накопичені гроші і використовувати їх для відновлення районів, постраждалих від бойових дій.