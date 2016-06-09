У Нацбанку підрахували, скільки втратить український експорт через торговельних обмежень Росії

16:46, 09 червня 2016
Фінанси
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Торговельне ембарго Росії скоротить український експорт на $1,3 мільярда.

Фото УНИАН

Торгові обмеження, введені Росією, призведуть до зниження українського експорту поточного року на 1,3 мільярда доларів.

Про це йдеться в звіті регулятора з фінансової стабільності.

Нацбанк нагадав, що з початку 2016 року Росія припинила дію договору про зону вільної торгівлі з Україною і ввела ембарго на імпорт продовольства з України, що створює перешкоди для транзиту українських товарів у країни Центральної і Східної Азії.

Регулятор відзначив, що частка Росії в товарному експорті з України скоротилася до 12,1% 2015 року і до 7,5% в першому кварталі 2016 року (порівняно з 17,6% 2014 року).

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Як повідомляв УНІАН, Україна в січні поточного року недоотримала 200 мільйонів доларів експортної виручки через торговельних обмежень, введених Російською Федерацією.

У грудні 2015 року російська влада ухвалила низку рішень, які обмежують, а в деяких сегментах повністю скасовують торговельні відносини з Україною. Серед таких рішень - призупинення Росією дії договору про зону вільної торгівлі щодо України в рамках СНД. Обмежувальні заходи вступили в силу з 1 січня 2016 року. Тоді ж Росія ввела ембарго на експорт українського продовольства і ряду промислових товарів.

2 січня Україна ввела дзеркальні торговельні заходи, а саме – імпортні мита на широкий спектр російських товарів і товарних груп розміром від 1,5% до 19%. Частина зборів має перехідний період в 3-5 років.

З 4 січня Росія повністю заборонила транзит українського експорту по російській території. За підрахунками Мінекономрозвитку, обсяг транзиту становить близько 1,8 мільярда доларів на рік.

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