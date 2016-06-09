Гонтарева обіцяє - у другому кварталі валютний ринок буде збалансовано

Національний банк України очікує, що в цілому валютний ринок в країні протягом другого півріччя 2016 буде залишатися збалансованим і ризиків суттєвого волатильності обмінного курсу можна буде уникнути.

Про це йдеться в звіті регулятора з фінансової стабільності.

Регулятор зазначає, що уникнути волатильності валютного курсу можна в разі відсутності ескалації військового конфлікту на сході України, відновлення фінансування МВФ та інших офіційних кредиторів у чіткій відповідності з досягнутими домовленостями і за узгодженим графіком, відсутності різких змін у фіскальній політиці, в тому числі через незаплановані перегляди соціальних стандартів та заробітних плат.

При цьому НБУ підкреслює, що збереже присутність на ринку для згладжування тимчасових різких перепадів в попиті-пропозиції іноземної валюти, але допускає певну волатильність обмінного курсу протягом року, обумовлену фундаментальними факторами.

В цілому Національний банк у другому півріччі 2016 року планує залишатися чистим покупцем іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 9 червня підвищив ліміт купівлі готівкової валюти фізичними особами, раніше встановлений на рівні еквівалента 6 тисяч гривень у день на одного клієнта, в 2 рази - до еквівалента 12 тисяч гривень в день, знизила норму обов'язкового продажу експортерами надходжень в іноземній валюті на міжбанківському валютному ринку України до 65% до 75%, скасував ліміт видачі готівки в національній валюті через касу та банкомати, раніше встановлений на рівні 500 тисяч гривень, і підвищив ліміт видачі готівки в іноземній валюті та банківських металах у 2 рази - до еквівалента 100 тисяч гривень на одного клієнта на добу.

Регулятор анонсував подальше пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку, установлених протягом 2014-2015 років для стабілізації курсу національної валюти.

Історичний мінімум курсу української гривні відносно долара США, досягнутий в лютому 2015 року, становить 30,01 гривні/долар.

Сьогодні, 9 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 24,98/25,02 гривні/долар.