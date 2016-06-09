Фіскальна служба за махінації з держзакупівлями стягнула до бюджету майже півмільярда гривень

Державна фіскальна служба за результатами перевірок у сфері державних закупівель стягнула до державного бюджету 499,3 мільйона гривень, повідомляється на сайті служби.

Згідно з повідомленням, всього за фактами правопорушень у сфері держзакупівель в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано 191 кримінальне провадження.

"Найбільше зловмисників проходять за статтею 191 Кримінального кодексу України. Це привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНасиров розповів, як можна вивести зарплати з тіні

Як повідомляв УНІАН, українська система Prozorro отримала міжнародну премію у сфері закупівель World Procurement Awards (WPA) в номінації Public Sector (державний сектор).

Верховна Рада 25 грудня 2015 року прийняла закон, що встановлює обов'язкове проведення усіх державних закупівель через систему електронних закупівель Prozorro з 1 квітня 2016 року для міністерств і великих держкомпаній, а з 1 серпня 2016 року – для всіх держкомпаній і держорганів.

На даний момент кількість тендерів в системі вже перевищила 95 тисяч. Загальна планова сума тендерів становить 31,90 мільярда гривень. Кількість замовників, які приєдналися до системи, майже сягає 5 тисяч. Середня кількість пропозицій на одні торги – 2,84 учасника тендеру, загальна сума економії – 1,45 мільярда гривень. Очікується, що за підсумками 2016 використання Prozorro дозволить заощадити близько 5 мільярдів гривень.