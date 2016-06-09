Нацбанк трохи ослабив офіційну гривню - до 25 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 10 червня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2500,2237 (9 червня – 2494,4121)

100 EUR – 2836,0037 (9 червня – 2838,1421)

10 RUR – 3,9225 (9 червня – 3,8566)

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Як повідомляв УНІАН, 9 червня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,99/25,02 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,2960/28,3300 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3890/0,3900 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,0002 гривні/долар, станом на цю годину укладено 481 угоду на суму 281,32 мільйона доларів.