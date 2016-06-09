Виплати допомоги з безробіття минулого року склали майже 6 мільярдів гривень

Видатки Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на виплату 2015 року допомоги, у тому числі одноразових виплат для організації безробітними підприємницької діяльності, склали 5,96 мільярда гривень, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.

Як йдеться у повідомленні, 8 червня відбулося чергове засідання правління фонду, на якому були затверджені звіти про результати діяльності за 2015 рік та про виконання бюджету фонду за 2015 рік. Дохідна частина бюджету Фонду соцстрахування 2015 року склала 8,21 мільярда гривень, витратна – 7,84 мільярда гривень.

Також у повідомленні зазначається, що у зв'язку із закінченням дворічного строку повноважень голови правління фонду представники застрахованих осіб обрали нового голову правління. Ним став Олексій Мірошниченко - заступник голови Ради Федерації роботодавців України.

Також обрано заступників голови правління фонду Віктор Іванкевич - заступник міністра соціальної політики України і Олександр Шубін - в. о. заступника голови Федерації профспілок України.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 27 квітня 2015 року затвердив бюджет Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2015 рік з обсягом доходів 8,35 мільярда гривень та обсягом витрат 8,27 мільярда гривень. При цьому залишок коштів на початок 2015 року, згідно з постановою, склав 2,4 мільярда гривень.

Як зазначається в урядовій постанові, основну статтю витрат фонду мали скласти витрати на допомогу з безробіття, включаючи виплати на організацію власного бізнесу – 6,7 мільярда гривень і утримання служби зайнятості – 1,25 мільярда гривень. Обсяг видатків на видачу ваучерів для навчання громадян старше 45 років планувалися на рівні 23,5 мільйона гривень. Виплати Пенсійним фондом за позачергове призначення пенсій були заплановані в сумі 98 мільйонів гривень.