У Європі наполягають на складанні Росією плану виплат по "справі ЮКОСа"

Статутний орган Ради Європи (РЄ) - Комітет міністрів закордонних справ - настійно просить Москву без подальших зволікань скласти план розподілу компенсації у "справі ЮКОСа" і має намір повернуться до розгляду цього питання до кінця, повідомляють РИА Новости.

"Європейський суд з прав людини (ЭСПЛ) зобов'язав Росію виплатити колишнім акціонерам ЮКОСа близько 1,9 мільярда євро компенсації за порушення їх прав на судовий захист та справедливий судовий розгляд", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що російський Мін'юст заявляв, що "не вважає рішення суду справедливим і неупередженим". При цьому Конституційний суд РФ поінформував, що Росія, хоча і залишається під юрисдикцією Страсбурзького суду, але "буде виконувати рішення ЄСПЛ тільки з урахуванням визнання верховенства Конституції РФ".

У рішенні Комітету міститься настійна вимога до влади Росії без подальших зволікань розподілити план справедливої компенсації по відшкодуванню матеріального збитку, як того вимагає Суд у своєму рішенні у відповідності зі статтею 41 (Європейської конвенції з прав людини). У рішенні також є нагадування Москві про необхідність дотримання статті 46 Конвенції (Обов'язкова сила судових рішень та їх виконання).

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"Тому твердо повторюємо свої заклики до Росії повною мірою співпрацювати і продовжувати діалог з Комітетом та секретаріатом, з метою виконання цього рішення", - йдеться у рішенні.

У документі наголошується, що Комітет прийняв письмове роз'яснення російської сторони щодо конституційної складовою виконання рішення

"Ухвалено рішення про відновлення розгляду цього питання на 1273-й нараді в грудні 2016 року", - йдеться в документі.