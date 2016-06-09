Нацбанк знизить облікову ставку в разі уповільнення інфляції

Національний банк України має намір продовжити зниження облікової ставки за подальше уповільнення споживчої інфляції.

Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб в ході презентації першого звіту регулятора з фінансової стабільності.

"Якщо так і буде, ми будемо й надалі пом'якшувати нашу монетарну політику", - сказав Сологуб, коментуючи уповільнення споживчої інфляції за підсумками травня до 7,5% в річному вираженні.

Разом з тим він зазначив, що сьогодні Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тарифи на теплову енергію та послуги центрального опалення для населення майже вдвічі, що також позначиться на рівні інфляції.

"Рішення (за обліковою ставкою) буде прийматися монетарним комітетом. Засідання за три тижні", - додав Сологуб і зазначив, що регулятор, приймаючи рішення по обліковій ставці, також аналізуватиме тенденції валютного ринку.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 27 травня знизив облікову ставку до 18% річних з 19% річних, встановлених з 22 квітня.

Максимальна історичне значення облікової ставки НБУ на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року, після чого регулятор знизив облікову ставку до 27%, а з 25 вересня – до 22% річних та анонсував її подальше зниження при збереженні спокійній ситуації на ринку.

Інфляція в Україні в травні порівняно з попереднім місяцем сповільнилася до 0,1%, в річному вираженні - до 7,5%.

Національний банк України прогнозує уповільнення споживчої інфляції в Україні за підсумками 2016 року до 12%.