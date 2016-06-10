Українські IT-волонтери заблокували на рахунках терористів $13 мільйонів

Про це повідомив засновник організації "Українські кібервійська" Євген Докукін на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"За моїми підрахунками, на всіх цих рахунках було щонайменше 13 млн дол. (якщо всі гривні, рублі, євро та інші валюти конвертувати в долари). "Українські кібервійська" нанесли значного удару по фінансуванню тероризму", - написав він.

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У відповідь на запит УНІАН Докукін уточнив, що деякі сепаратисти досі намагаються повернути свої кошти, однак зазначені рахунки більше не відновлювалися.

«Деякі з сепаратистів пишуть на своїх сайтах, що вони намагаються повернути гроші - вивести на банківську карту (рахунок залишається заблокованим). Вдалося чи ні - невідомо, тому що терористи про це не пишуть, а якщо й пишуть, то можуть збрехати. Достеменно відомо лише про факт блокування рахунків», - зазначив він.

Всього, як повідомляє Докукін, за два роки свого існування «Українські кібервійська» заблокували і закрили 160 сайтів сепаратистів, зламали безліч російських електронних адрес, серверів, а також сторінок в соціальних мережах. Також українські IT-волонтери захопили понад 200 тис. мережевих пристроїв в Донецькій і Луганській областях, в Криму і в Росії.

«Всього ми захопили 600 ГБ даних терористів «ДНР», «ЛНР» і Росії», - сказав Докукін.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2016 року Докукін заявляв про те, що найбільші в світі соціальні мережі Facebook, Twitter, а також пошукова система Google ігнорують прохання українських IT-волонтерів блокувати профілі терористів, що перебувають під санкціями США. За словами Докукіна, за два роки «Українські кібервійська» неодноразово зверталися до адміністрації Google про блокування сайтів і акаунтів терористів, які поширювали інформацію провокаційного характеру, проте у 99% випадків отримували відмову.

«Українські кібервійська» - волонтерська IT-організація, заснована в червні 2014 року, яка спеціалізується на проведенні оборонних і наступальних операцій в Інтернеті з метою протидії сепаратистам і терористам, і запобігання інформаційної війни Росії проти України.