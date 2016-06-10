Великі платники податків Харкова перерахували до місцевого бюджету майже півмільярда гривень

Платники Спеціалізованої ДПІ ОКП в Харкові МДУ ДФС протягом п'яти місяців 2016 року сплатили до місцевого бюджету майже 450 мільйонів гривень податків і зборів, повідомляє АTN.ua.

"Це на 30 мільйонів гривень, або на 7,4% перевищує сплату за аналогічний період минулого року", - повідомила начальник інспекції Галина Феденко.

Місцевий бюджет з початку року отримав 305 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб (на 18% більше, ніж протягом аналогічного періоду минулого року), майже 77 мільйонів гривень земельного податку (на 11% більше, ніж минулого року), 51 мільйон гривень податку на прибуток (в частині, яка сплачується до місцевого бюджету) та інше.

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Протягом травня поточного року до місцевого бюджету надійшло 97 мільйонів гривень платежів, в т. ч. 60 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, 15 мільйонів гривень земельного податку, 16 мільйонів гривень податку на прибуток підприємств (у частині, яка сплачується до місцевого бюджету) та інше.

Як повідомляв УНІАН, надходження до загального фонду місцевих бюджетів за січень-квітень поточного року без урахування трансфертів склали 41,7 мільярда гривень, що на 46,8%, або на 13,3 мільярда гривень, що більше показника протягом аналогічного періоду минулого року (у співставних умовах та без урахування територій, непідконтрольних української влади).

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, надходження за 4 місяці склали 41,9% річного обсягу надходжень, затвердженого місцевими радами.