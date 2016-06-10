Гривня торгується на міжбанку по 25,05 за долар

У п'ятницю, 10 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середині торгів встановилися на рівні 25,00/25,05 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,2520/28,3090 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3860/0,3870 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 25,0221 грн/дол., на цю годину укладено 124 угоди на суму 30,14 млн дол.