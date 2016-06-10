У Росії знизили ключову ставку

Рада директорів Банку Росії на засіданні 10 червня прийняв рішення опустити ключову ставку до 10,5% річних, повідомляє Slon.ru.

"Рада директорів відзначає позитивні процеси стабілізації інфляції, зниження інфляційних очікувань та інфляційних ризиків на тлі ознак наближається входження економіки у фазу відновлювального зростання. Уповільнення інфляційних процесів дозволяє з більшою впевненістю розраховувати на стійке зниження інфляції до рівня менш 5% в травні 2017 року і цільового рівня 4% наприкінці 2017 року з урахуванням прийнятого рішення і збереження помірно жорсткою грошово-кредитної політики. Банк Росії буде розглядати можливість подальшого зниження ключової ставки, оцінюючи інфляційні ризики та відповідність динаміки уповільнення інфляції прогнозної траєкторії", – підкреслюється в матеріалах ЦБ РФ.

У регуляторі вказали, що показники ВВП за перший квартал та квітень 2016 року говорять про зростання стійкості російської економіки до коливань цін на нафту. В ЦБ також знизили базовий прогноз по інфляції на поточний рік з 6-7% до 5-6%.

На засіданні в кінці квітня 2016 року в російському Центробанку заявляли, що мають намір відновити скорочення ставки в разі зменшення інфляційних ризиків. 8 червня в Росстату повідомили, що тижнева інфляція вперше з середини серпня 2015 року сповільнилася до нуля.

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Як зазначали раніше 10 червня аналітики Sberbank CIB Investment Research, ймовірність перегляду ставки ЦБ оцінювалася 50 на 50. У своєму огляді експерти вказували, що якщо ставка не буде знижена, то досить високою є ймовірність її зменшення на 50 базисних пунктів на засіданні регулятора в липні.

Між тим більшість аналітиків, опитаних ТАСС, очікували, що 10 червня ЦБ опустить ставку до 10,5% річних. У травні заступник голови Мінекономрозвитку Микола Подгузов також говорив, що зараз є умови для зниження ключової ставки мінімум на 0,5 процентного пункту. У свою чергу, президент ВТБ Андрій Костін висловив думку, що регулятор міг би активніше зменшувати ставку, а не скорочувати її "постійно на полпроцентика".

До цього майже рік Центробанк тримав ставку на рівні 11% річних. До зазначеної відмітки вона була знижена в липні 2015 року. 2014 року ЦБ в рамках боротьби з інфляцією кілька разів підвищував її: так, в грудні того року ставка піднімалася двічі: спочатку до 10,5% річних, потім – до рекордних 17%.

Наступне засідання російського регулятора, на якому буде вирішуватися питання про ключовою ставкою, відбудеться 29 липня 2016 року.