Меркель висловилася за спільну з РФ зону вільної торгівлі від Владивостока до Лісабона - Reuters
14:58, 10 червня 2016Фінанси
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Канцлер Федеративної республіки Німеччина Ангела Меркель висловилася за створення спільної з Російською Федерацією зони вільної торгівлі від Владивостока до Лісабона.
REUTERS
Глава німецького уряду сказала, що в довгостроковій перспективі Європейський Союз повинен ставити за мету створення загальної економічної зони з Москвою, яка простягатиметься від російського тихоокеанського порту у Владивостоці до Лісабона. Про це повідомляє агентство Reuters.
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"Ми повинні рухатися поступово до цієї мети", - заявила Меркель, виступаючи на корпоративному заході.
Також Меркель вчергове заявила, що введені санкції проти РФ не є самоціллю, бо виконання мирних Мінських угод є ключем для їх скасування.
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