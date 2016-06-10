Меркель висловилася за спільну з РФ зону вільної торгівлі від Владивостока до Лісабона - Reuters

Глава німецького уряду сказала, що в довгостроковій перспективі Європейський Союз повинен ставити за мету створення загальної економічної зони з Москвою, яка простягатиметься від російського тихоокеанського порту у Владивостоці до Лісабона. Про це повідомляє агентство Reuters.

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"Ми повинні рухатися поступово до цієї мети", - заявила Меркель, виступаючи на корпоративному заході.

Також Меркель вчергове заявила, що введені санкції проти РФ не є самоціллю, бо виконання мирних Мінських угод є ключем для їх скасування.