До Харківської області контрабандою завозили свинину з Бразилії та Нідерландів

У Харківській області працівники податкової поліції викрили та ліквідували схему заниження митної вартості товарів, що завдала збитки державі на понад 3,6 млн грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДФС України в Харківській області з посиланням на першого заступника начальника ГУ ДФС у Харківській області Андрія Бєжанова.

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За його інформацією, 41-річний уродженець Запоріжжя разом з трьома компаньйонами у 2015-2016 роках здійснювали імпорт замороженої свинини та кишкової сировини з Бразілії та Нідерландів. Встановлено, що за півтора роки бізнесмен завіз на територію Харківської області товару на загальну суму понад 7 млн грн. Однак, бізнесмен штучно занижував митну вартість ввезеного товару та неодноразово укладав фіктивні угоди з компаніями, які існують лише на паперах.

"Працівники слідчо-оперативних підрозділів податкової міліції Харківщини провели сім обшуків в автомобілі, складських та житлових приміщеннях, які підприємці використовували у своїй незаконній діяльності. Так, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів), було виявлено та вилучено чорнову документацію, комп’ютерну техніку, 9 печаток та готівкові кошти на загальну суму 333,7 тис. грн", - сказав Бєжанов.

Крім цього, у червні виявлено та вилучено 99 трьохсотлітрових бочок з сировиною, яку було завезено на територію України із заниженням митної вартості. Орієнтовна вартість зазначеного імпорту становить близько 2 млн грн.

За попередніми даними, діяльність підприємця завдала Державному бюджету збитків на понад 3,6 млн грн.

Співробітниками податкової міліції спільно з працівниками ГУ Держпромспоживслужби у Харківській області відібрано зразки зазначеного продукту для проведення подальшої експертизи.

Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності. Слідство за даним фактом триває.