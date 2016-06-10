Вінниця долучиться до організації найбільшого конкурсу старт-апів інноваційних проектів з електронної демократії

Голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій ознайомив Президента фонду Східна Європа Віктора Ляха, Віце – президента центру пост конфліктного миру і стабільності (Інститут миру США), колишнього посла США в Україні Вільяма Б. Тейлора, членів Ради Директорів ФСЄ із основними показниками Вінниччини, як регіону, який стабільно розвивається.

«На даний час ми знаходимося на зламі суспільних тенденцій: що саме зараз необхідно здійснювати в Україні. Люди очікують позитивних змін від нового складу нинішнього Уряду»,- зазначив Валерій Коровій.

Він відзначив важливість для регіону залучення нових інвестицій у переробну та машинобудівну галузі, необхідність надавати допомогу малому й середньому бізнесу, а також поділився останніми надбаннями області в реалізації бюджетної децентралізації.

У свою чергу, Президент фонду Східна Європа Віктор Лях підтвердив наміри ФСЄ на подальшу плідну співпрацю. У Вінницькій області ФСЄ реалізує програму USAID «Лідерство в економічному врядуванні»: «Ми маємо сьогодні певні результати- апробацію на Вінниччині і розвиток на національному рівні системи електронної дистанційної пререєстрації для отримання субсидій, якою скористалась значна кількість людей, і яку ми зараз впроваджуємо по всій території України.45 тисяч людей скористалися цією послугою дистанційно, не звертаючись особисто в управління соціального захисту».

Віктор Лях наголосив, що електронне врядування – це не тільки техніка, це – люди, державні службовці, яких треба навчати, як використовувати такі нові послуги і можливості: «Ми будемо долучатися до підготовки майбутніх державних службовців. Радий Вам повідомити, що Вінниця буде одним із чотирьох пілотних майданчиків в організації найбільшого конкурсу старт-апів інноваційних проектів з електронної демократії із призовим фондом на сьогоднішній день 4,5 млн. грн.».

Президент фонду Східна Європа запевнив керівництво Вінниччини у подальшій підтримці проектів стосовно малого й середнього бізнесу: «Ми будемо продовжувати навчати малих та середніх підприємців, як потрібно торгувати з Європейським Союзом, як найкраще експортувати свої товари й послуги. Крім того, будемо навчати представників органів місцевого самоврядування за новою методикою, яка називається М-тест – доволі новий підхід європейської практики з акцентом на стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу в умовах децентралізації».