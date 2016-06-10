Біленко: Зарплата митника не може бути нижчою за зарплату поліцейського
Голова ГО "Митний контроль" має досить чітку позицію щодо того, як повинна розвиватися українська митниця.
Заробітна платня рядового працівника митниці має бути підвищена хоча б до рівня зарплати поліцейського.
Таку думку висловила голова ГО "Митний контроль" Інна Біленко в ефірі 112 каналу.
Біленко має досить чітку позицію щодо того, як повинна розвиватися українська митниця.
"По-перше - ліквідувати внутрішні митниці і перенести митне оформлення на кордон. По-друге – збільшити заробітну плату митникам. Це можливо за рахунок зменшення кількості працівників всередині країни", - зазначила Біленко.
Голова "Митного контролю" вважає, що потрібно прирівняти зарплату митника до рівня зарплати хоча б нового поліцейського.
"Це не розумно, що митник отримує 2 тисячі гривень , а поліцейський – 10, це різні галактики. Якщо розглядати ставлення до митників і нових поліцейських на законодавчому рівні – побачимо повну несправедливість", - наголошує Інна Біленко.
За її словами, поліцейським за законодавством може стати будь-яка людина без освіти та досвіду. Втім, вимоги до митників надмірно жорсткі.
"Зверніть увагу які вимоги висуваються кандидатам і там і там? Щоб потрапити в поліцію – навіть вища освіта необов’язкова, а держслужбовцям - митникам, треба пройти всі кола пекла. Зокрема, щоб обійняти посаду, інспектор повинен мати вищу освіту – особливого направлення, пройти спецперевірку, та мати знання з митної справи. Крім того, там є і вікові обмеження" - резюмувала очільниця ВО "Митний контроль".