Біленко: Зарплата митника не може бути нижчою за зарплату поліцейського

Заробітна платня рядового працівника митниці має бути підвищена хоча б до рівня зарплати поліцейського.

Таку думку висловила голова ГО "Митний контроль" Інна Біленко в ефірі 112 каналу.

Біленко має досить чітку позицію щодо того, як повинна розвиватися українська митниця.

"По-перше - ліквідувати внутрішні митниці і перенести митне оформлення на кордон. По-друге – збільшити заробітну плату митникам. Це можливо за рахунок зменшення кількості працівників всередині країни", - зазначила Біленко.

Голова "Митного контролю" вважає, що потрібно прирівняти зарплату митника до рівня зарплати хоча б нового поліцейського.

"Це не розумно, що митник отримує 2 тисячі гривень , а поліцейський – 10, це різні галактики. Якщо розглядати ставлення до митників і нових поліцейських на законодавчому рівні – побачимо повну несправедливість", - наголошує Інна Біленко.

За її словами, поліцейським за законодавством може стати будь-яка людина без освіти та досвіду. Втім, вимоги до митників надмірно жорсткі.

"Зверніть увагу які вимоги висуваються кандидатам і там і там? Щоб потрапити в поліцію – навіть вища освіта необов’язкова, а держслужбовцям - митникам, треба пройти всі кола пекла. Зокрема, щоб обійняти посаду, інспектор повинен мати вищу освіту – особливого направлення, пройти спецперевірку, та мати знання з митної справи. Крім того, там є і вікові обмеження" - резюмувала очільниця ВО "Митний контроль".