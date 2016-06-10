Порошенко підписав закон про скасування оподаткування пенсій

Президент України Петро Порошенко підписав ухвалений Верховною Радою України закон про скасування оподаткування пенсій, введеного як тимчасовий захід у березні 2014 року для досягнення макрофінансової стабільності та збалансування держбюджету.

Як повідомили у прес-службі глави держави, підписуючи документ, Порошенко відзначив, що на поточний момент владі вдалося добитися макрофінансової стабільності й врятувати країну від дефолту.

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«Ці кроки дають нам можливість забезпечити не тільки фінансування сектору оборони і безпеки, а й спрямувати кошти тим, хто їх потребує. Було вжито заходи щодо захисту пенсіонерів. І закон, який я підписую, стверджує те, що пенсії у нас більше не будуть обкладатися податком», - цитує прес-служба Порошенка.

Порошенко відзначив, що падіння економіки України 14 кварталів поспіль значною мірою було спровоковано діями Росії, окупацією великого промислового регіону і знищенням виробництва.

Однак сьогодні ситуація змінилася і є позитивна динаміка, наголосив президент.

«В першому кварталі 2016 року вперше за 14 кварталів ми бачимо зростання економіки. Ми впевнені в тому, що ця тенденція буде продовжена й далі, оскільки ми вже бачимо зростання інвестицій і появу інвесторів», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, оподаткування пенсій було введено з 1 березня 2014 року. Податком у розмірі 15% обкладалися пенсії громадян, які перевищували за розміром три мінімальні зарплати. Станом на 1 січня 2016 року ця оподатковувана пенсія становила від 4134 грн. З 1 травня ця сума становила б 4350 грн. Проте наприкінці квітня Кабміну Володимира Гройсмана прийняв рішення про необхідність скасування оподаткування пенсій. Мінфін підготував відповідний проект закону, ухвалений парламентом на початку червня.