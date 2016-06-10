Доходи місцевих бюджетів зросли майже на 50% - до 54 мільярдів

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів за січень-травень поточного року, без урахування трансфертів, становили 53,9 млрд грн, що на 48,8%, або на 17,7 млрд грн, більше показника за аналогічний період минулого року (у співставних умовах та без урахування територій, непідконтрольних українській владі).

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, надходження за 5 місяців становили 51,6% річного обсягу надходжень, затвердженого місцевими радами.

Також повідомляється, що станом на 1 червня місцеві бюджети отримали 77,1 млрд грн міжбюджетних трансфертів, що становить 96,4% від запланованих на цей період обсягів.

Як повідомляв УНІАН, надходження до загального фонду місцевих бюджетів за січень-квітень поточного року без урахування трансфертів становили 41,7 млрд грн, що на 46,8%, або на 13,3 млрд грн більше показника за аналогічний період минулого року.

У 2015 році до загального фонду місцевих бюджетів, без урахування трансфертів, надійшло 99,8 млрд грн.