S&P підтвердило рейтинги України зі стабільним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство S & P Global Ratings підтвердило довгостроковий і короткостроковий рейтинги України на рівні «B-/B" зі стабільним прогнозом, йдеться в повідомленні агентства.

«Новий український уряд проводить реформи, включаючи встановлення ринкових цін на газ. При цьому складна макроекономічна картина, що мала місце в 2015 році, поліпшується. Країна повертається до економічного зростання і контрольованої інфляції, - йдеться в повідомленні. - При цьому стабільний прогноз відображає наше бачення того, що в найближчі 12 місяців українська влада продовжать реформи».

Як повідомляв УНІАН, S&P присвоїв Україні рейтинги "B-/B» в жовтні 2015 року - після завершення урядом України процесу реструктуризації зовнішнього боргу. У грудні 2015 року рейтинг був підтверджений.