Прогноз S&P для України: зростання економіки на 1%, інфляція 14%, курс гривні 26 за долар

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings прогнозує зростання економіки України за підсумками року на рівні 1% за інфляції 14% і середньорічний курс національної валюти в 26 грн за долар.

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Про це йдеться в повідомленні агентства, розміщеному на корпоративному сайті.

При цьому, зростання за 2017 рік, за прогнозами S&P, складе майже 2% за інфляції 12% і середньорічнього курсу в 27,5 грн за долар.

«У першому кварталі поточного року Україна показала зростання економіки в 0,1% стосовно минулого року. Надалі цей показник буде також слабким і складе за підсумками року 1% - занадто сильними будуть чинники зниження обсягів експорту і політичної нестабільності, - йдеться в повідомленні. - У той же час ми вважаємо, що в 2017-2018 роках зростання складе в середньому 2% рік до року».

Раніше S&P Global Ratings підтвердило довгостроковий і короткостроковий рейтинги України на рівні «B-/B" зі стабільним прогнозом.