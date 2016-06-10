S&P: держборг України в найближчі 4 роки встановиться на рівні 70% ВВП

«Ми вважаємо, що середньостроковий фінансовий прогноз є оптимістичним для України. Загальний показник держборгу в період 2016-2019 років буде зменшуватися щороку на 3,9% ВВП. В числі ризиків збережуться чинники військового конфлікту на Сході, невизначеності з російським боргом, розгляд по якому знаходиться в суді, судових розглядів з «Нафтогазом» і російським «Газпромом». У цьому сенсі, загальний обсяг державного боргу України залишиться на високому рівні для країни з низькодохідною економікою. У той же час, з нашої точки зору, з урахуванням програми МВФ, а також в рамках співпраці з іншими донорами, Україна зможе знизити рівень держборгу і утримувати його на рівні 70% в 2016-2019 роках», - йдеться в прогнозі агентства.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства фінансів України, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на кінець квітня склала 67,091 млрд дол.

За оцінками Мінфіну, на кінець 2015 року фактичний обсяг держборгу знаходився в допустимих межах, згідно з держбюджетом України на 2015 рік, склавши 79% ВВП.