S&P розповіло про перспективи програми співпраці України з МВФ

Про це йдеться в повідомленні Міжнародного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

"Ми вважаємо, що консолідація влади в країні дозволить політичним силам провести ключові реформи і, таким чином, дати зелене світло отримання траншу в обсязі 1,7 млрд дол. за програмою EFF від Міжнародного валютного фонду в липні або серпні - після засідання Ради директорів, - йдеться в повідомленні. - У цілому ми вважаємо, що до 2018 року Україна отримає від МВФ сумарно 11 млрд доларів".

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При цьому в агентстві наголосили, що не бачать причин, з яких Україна не могла би здійснювати свої зовнішні фінансові зобов'язання.

"Україна виплатить свої боргові платежі, зберігаючи при цьому баланс валютного курсу", - впевнені в агентстві.

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий, на 1,7 млрд дол., – 4 серпня 2015 року. На поточний момент сторони погодили всі питання щодо другого перегляду програми реформ, обговоривши різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Разом з тим, власне меморандум, що передбачає подальші зобов'язання сторін, поки не підписаний.